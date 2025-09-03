Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Жол қозғалысында жаңа шектеулер енгізіле ме?

Бүгiн, 13:45
46
Бөлісу:
Артём Чурсинов - архив
Фото: Артём Чурсинов - архив

Елімізде көлік қозғалысының жылдамдығын төмендету мәселесі қаралмайды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұл туралы Мәжіліс кулуарында Ішкі істер министрі Ержан Сәденов мәлімдеді. Оның айтуынша, елді мекендерде жылдамдық лимиті 60 км/сағ болып қала береді.

Жалпылама түрде біз жылдамдықты төмендетеміз деген мәселе жоқ,-деді ол.

Министрдің айтуынша, қалаларда 60 км/сағ шектеуі қолданылады, ал мектептердің маңында және қоғамдық орындарда жылдамдық қосымша жол белгілерімен реттеледі.

Біз әр жағдайға жеке қарап, көлік қозғалысының қарқыны мен жол учаскесінің ерекшеліктерін ескереміз,-деді министр.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Электросамокат ережесін бұзған компаниялар жауапқа тартылып жатыр
Келесі жаңалық
Астанада жасырын патруль жүргізушілерге айыппұл салып жатыр: Министр мәселені түсіндірді
Өзгелердің жаңалығы