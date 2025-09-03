Жол қозғалысында жаңа шектеулер енгізіле ме?

Елімізде көлік қозғалысының жылдамдығын төмендету мәселесі қаралмайды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Мәжіліс кулуарында Ішкі істер министрі Ержан Сәденов мәлімдеді. Оның айтуынша, елді мекендерде жылдамдық лимиті 60 км/сағ болып қала береді.
Жалпылама түрде біз жылдамдықты төмендетеміз деген мәселе жоқ,-деді ол.
Министрдің айтуынша, қалаларда 60 км/сағ шектеуі қолданылады, ал мектептердің маңында және қоғамдық орындарда жылдамдық қосымша жол белгілерімен реттеледі.
Біз әр жағдайға жеке қарап, көлік қозғалысының қарқыны мен жол учаскесінің ерекшеліктерін ескереміз,-деді министр.