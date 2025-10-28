Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Жол апатына себепкер жылқы: Бейнеу-Ақтау тас жолында екі адам қаза тапты

Бүгiн, 08:22
104
Бөлісу:
скрин
Фото: скрин

26 қазан күні таңертең Бейнеу-Шетпе-Ақтау тас жолында қайғылы оқыиға орын алды. Бұл туралы BAQ.KZ Маңғыстау облыстық полиция департаментіне сілтеме жасай отырып хабарлады.

Құқық қорғау органдарының мәліметінше, шамамен таңғы сағат 7:30-да Mercedes-Benz жүргізушісі жолда келе жатқан жылқыны қағып кеткен. Артынан келе жатқан Nissan Teana көлігі тежегішті уақытында баса алмай, ол да жылқымен соқтығысқан.

Апат салдарынан Mercedes-Benz көлігіндегі екі жолаушы алған жарақаттарынан оқиға орнында қайтыс болды.

ҚР Қылмыстық кодексінің 345-бабы - "Абайсызда адам өліміне әкеп соққан жол қозғалысы ережелерін бұзу" бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның мән-жайы тексерілуде.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Семейде бірнеше үй отқа оранды
Келесі жаңалық
Тоқаев Чех Республикасын Тәуелсіздік күнімен құттықтады
Өзгелердің жаңалығы