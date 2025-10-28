Жол апатына себепкер жылқы: Бейнеу-Ақтау тас жолында екі адам қаза тапты

26 қазан күні таңертең Бейнеу-Шетпе-Ақтау тас жолында қайғылы оқыиға орын алды. Бұл туралы BAQ.KZ Маңғыстау облыстық полиция департаментіне сілтеме жасай отырып хабарлады.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, шамамен таңғы сағат 7:30-да Mercedes-Benz жүргізушісі жолда келе жатқан жылқыны қағып кеткен. Артынан келе жатқан Nissan Teana көлігі тежегішті уақытында баса алмай, ол да жылқымен соқтығысқан.
Апат салдарынан Mercedes-Benz көлігіндегі екі жолаушы алған жарақаттарынан оқиға орнында қайтыс болды.
ҚР Қылмыстық кодексінің 345-бабы - "Абайсызда адам өліміне әкеп соққан жол қозғалысы ережелерін бұзу" бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оқиғаның мән-жайы тексерілуде.