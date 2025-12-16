Жоғары білімге қолжетімділік: гранттар, шәкіртақы мен мүмкіндіктер

2025\u20132026 \u043e\u049b\u0443 \u0436\u044b\u043b\u044b\u043d\u0430 93 232 \u0431\u0456\u043b\u0456\u043c \u0431\u0435\u0440\u0443 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0442\u044b \u049b\u0430\u0440\u0430\u0441\u0442\u044b\u0440\u044b\u043b\u0493\u0430\u043d. \u041e\u043d\u044b\u04a3 \u0456\u0448\u0456\u043d\u0434\u0435 77 084 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0442 \u0431\u0430\u043a\u0430\u043b\u0430\u0432\u0440\u0438\u0430\u0442\u049b\u0430, 13 229 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0442 \u043c\u0430\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430\u0493\u0430 \u0436\u04d9\u043d\u0435 2 919 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0442 \u0434\u043e\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430\u043d\u0442\u0443\u0440\u0430\u0493\u0430 \u0431\u04e9\u043b\u0456\u043d\u0434\u0456, \u0434\u0435\u043f \u0445\u0430\u0431\u0430\u0440\u043b\u0430\u0439\u0434\u044b BAQ.KZ.