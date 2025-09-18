ЖИ-ға құлың емес, көмекшің ретінде қарау керек – Аршат Ораз

Президент биылғы Жолдауында цифрландыру мен ЖИ-технологияларын барлық негізгі салаларға енгізу мақсатын қойғаны белгілі. Бұл мақсат нені білдіреді, қалай жүзеге асады белгілі IT маман Аршат Оразбен талдап көрдік, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жасанды интеллект технологияларын барлық салаларға енгізу деген не? Қарапайым адам бұл реформаға қалай дайындалу керек?
ChatGPT сияқты жасанды интеллектке негізделген тілдік модельдердің ақылы және тегін нұсқасының айырмашылығы неде? ЖИ-ға қаншалықты сенуге болады, слоппер деген кім?
ЖИ-ды қалай пайдаланған дұрыс, ол қандай мамандарды алмастыра алады?
Тілдік модельдерді қай тілде пайдаланған тиімді және Қазақстан 3 жылда цифрлық мемлекетке айнала ала ма?
Осы және өзге сауалдар төңірегіндегі шағын сұхбатты төмендегі бейнеден көре аласыз.