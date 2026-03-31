Жетісу облысында жер сілкінді

Жер сілкінісінің магнитудасы 4,4 балға жеткен.

Бүгiн 2026, 09:52
istockphoto.com Бүгiн 2026, 09:52
Бүгiн 2026, 09:52
Фото: istockphoto.com

Сейсмологтар Жетісу облысында 31 наурызға қараған түні магнитудасы 4,4 болатын жер сілкінісін тіркеді. Эпицентрі Жаркент маңында орналасқан, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Қазақстанның деректер орталығының жедел мәліметіне сәйкес, жер сілкінісі 31 наурыз күні Астана уақытымен сағат 00:42-де болған. Жерасты дүмпулерінің ошағы Жаркент қаласынан солтүстік-батысқа қарай 33 шақырым жерде орналасқан.

Фото: Google Maps-тан скриншот 

Жер сілкінісінің магнитудасы 4,4-ті құрады. Қазақстан аумағында сезілуі туралы мәлімет тіркелмеген.

Ең оқылған:

