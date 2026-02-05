Жетісу облысында жер сілкінді

Сейсмологиялык зерттеу институтының сейсмикалық станциялар желісімен 5 ақпанда Астана уақытымен 13 сағат 42 мин жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жер сілкінісінің ошағы Қазақстан аумағында Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай 284 км. жерде орналасқан.
Сезілетіндігі туралы мәліметтер:
Жетісу обл. Панфилов ауд. Жаркент қ. 3 б.,63 км
Жетісу обл. Текелі қ. 3 б.,74 км
Жетісу обл. Ақсу ауд. Жансүгіров ауылы 3 б.,79 км
Жетісу обл. Сарқанд ауд. Сарқанд қ. 3 б.,84 км
Жетісу обл. Ескелді ауд. Қарабұлақ кенті 2 б.,95 км
Жетісу обл. Талдықорған қ. 2 б.,109 км
Жетісу обл. Көксу ауд. Балпық-Би ауылы 2 б.,117 км
Алматы обл. Ұйғыр ауд. Чунджа ауылы 2 б.,129 км
Жетісу обл. Кербұлақ ауд. Сарыөзек ауылы 2 б.,139 км
Жетісу обл. Қаратал ауд. Үштөбе қ. 2 б.,147 км
Алматы обл. Ұйғыр ауд. Қырғызсай ауылы 2 б.,151 км
Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Көкпек ауылы 2 б.,158 км
Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Шелек ауылы 2 б.,165 км
Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түскен жоқ, - деп хабарлады Сейсмологиялык зерттеу институты.
Еске салсақ, бұған дейін қазақ-қырғыз шекарасына жақын аумақта жер сілкінген еді.