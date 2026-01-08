Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Жетісу облысында мектеп директоры мұғалімдерден қарызға ақша жинап, оны қайтармаған

Бүгiн, 15:57
Арман Мухатов - архив
Фото: Арман Мухатов - архив

Көксу ауданындағы Қызылтоған ауылында мектеп директоры мұғалімдерден қарызға ақша алып, оны қайтармаған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Директордың қарызға ақша алғаны және оны қайтармағаны жөнінде полицияға 9 мұғалім ресми түрде арыз жазған. 

Келтірілген материалдық шығын көлемі шамамен 9 миллион теңге деп бағаланады.

Зардап шеккендердің нақты саны бұдан да көп болуы мүмкін.

2026 жылғы 5 қаңтарға білім беру бөлімінің бұйрығымен мектеп директоры қызметінен уақытша шеттетілген.

Аталған факт бойынша тексеру жүргізілуде. Оның нәтижелері бойынша заңнамаға сәйкес тиісті процессуалдық шешім қабылданады, - деп хабарлады Жетісу облысының ПД баспасөз қызметі.

