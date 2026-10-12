Қазақстан экономикасы: 7 жылда 155 млрд доллар инвестиция және жаңа даму кезеңі
Бүгін қабылданып жатқан бастамалар мен шешімдер Қазақстан экономикасын одан әрі дамытуға және жалпы ішкі өнімнің тұрақты өсуін қамтамасыз етуге бағытталған.
12 Қазан 2026, 07:00
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12 Қазан 2026, 07:0012 Қазан 2026, 07:00
65Фото: pixabay
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