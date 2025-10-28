Жер сілкінісінен кейін ғимараттар құлады – Ердоған мәлімдеме жасады

БАҚ Түркияның батысында 6,1 балдық жер сілкінісі болған ғимараттардың қирағанын хабарлады. Президент Режеп Тайып Ердоған төтенше жағдайлар қызметтері залалды бағалап, зардап шеккен аудандардағы жағдайды бақылап жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ол бұл туралы әлеуметтік желіде жазды.
Балыкесир провинциясының Сындыры ауданында болған және көршілес аймақтарда сезілген жер сілкінісінен зардап шеккен барлық азаматтарға қолдау сөздерін және тезірек сауығып кетулерін тілеймін, - деді мемлекет басшысы.
Ол Апаттар және төтенше жағдайларды басқару басқармасы (AFAD) және басқа да тиісті мекемелер жергілікті жерде тексерулер мен мониторинг жүргізіп жатқанын қосты.
Біз сондай-ақ жағдайды мұқият бақылап отырмыз, - деп қосты ол.
Сонымен қатар, БАҚ жер сілкінісінің эпицентрінде болған Балыкесир провинциясының Сындырғы қаласында бірнеше ғимарат қирағанын жазып жатыр.
Қазірге дейін құрбан болғандар туралы ақпарат түскен жоқ.
Еске сала кетейік, жер сілкінісі Мәрмәр теңізі аймағында тіркелді, ал Ыстамбұл мен көршілес провинциялардың тұрғындары жер сілкінісін сезінді. Эпицентрі Балыкесир провинциясында орналасқан.
Бұл соңғы екі күнде елдегі екінші жер сілкінісі. Жексенбі күні кешке Түркияның батысында да жер сілкіністері тіркелді. Олар Ыстамбұлдың батысында шамамен 20-30 секунд бойы сезіліп, люстралардың шайқалуына және терезелердің шайқалуына себеп болды. Смартфон қосымшалары жер сілкінісі басталмас бірнеше секунд бұрын ескерткен.