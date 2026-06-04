Жер сілкінісінен кейін екі аймақта жедел желі телефондары іске қосылды
Төтенше жағдайлар министрлігі тұрғындарды сабыр сақтауға және тек ресми ақпарат көздеріне сенуге шақырды.
Бүгiн 2026, 22:15
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 22:15Бүгiн 2026, 22:15
43Фото: depositphotos.com
Жер сілкінісі ең қатты сезілген Жетісу аймағында халыққа арналған жедел желі телефоны ашылды.
Мамандар кеңес беруге және сіздің сұрақтарыңызға 8 (7282) 32-44-36 телефоны арқылы жауап беруге дайын. Төтенше жағдайлар министрлігінің төтенше жағдайлар қызметі жергілікті атқарушы билік органдарына, полицияға және басқа да тиісті мекемелерге хабарлады, - делінген хабарламада.
Сонымен қатар Алматы облысындағы жедел желі телефоны: +7 7277 22 60 97
Төтенше жағдайлар министрлігі тұрғындарды сабыр сақтауға және тек ресми ақпарат көздеріне сенуге шақырды.
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