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  • Жер сілкінісінен кейін екі аймақта жедел желі телефондары іске қосылды

Жер сілкінісінен кейін екі аймақта жедел желі телефондары іске қосылды

Төтенше жағдайлар министрлігі тұрғындарды сабыр сақтауға және тек ресми ақпарат көздеріне сенуге шақырды.

Бүгiн 2026, 22:15
АВТОР
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depositphotos.com Бүгiн 2026, 22:15
Бүгiн 2026, 22:15
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Фото: depositphotos.com

Жер сілкінісі ең қатты сезілген Жетісу аймағында халыққа арналған жедел желі телефоны ашылды.

Мамандар кеңес беруге және сіздің сұрақтарыңызға 8 (7282) 32-44-36 телефоны арқылы жауап беруге дайын. Төтенше жағдайлар министрлігінің төтенше жағдайлар қызметі жергілікті атқарушы билік органдарына, полицияға және басқа да тиісті мекемелерге хабарлады, - делінген хабарламада.

Сонымен қатар Алматы облысындағы жедел желі телефоны: +7 7277 22 60 97

Төтенше жағдайлар министрлігі тұрғындарды сабыр сақтауға және тек ресми ақпарат көздеріне сенуге шақырды.

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