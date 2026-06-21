Жер бетінде бір ай бойы күшті магниттік дауылдар болуы мүмкін
Мамандар геомагниттік белсенділіктің күшеюі денсаулыққа әсер етуі ықтимал екенін айтады.
Жақын күндері Күндегі белсенділіктің ұзаққа созылатын қарқынды кезеңі басталып, айдың соңына дейін жалғасады.
Gazeta.ru басылымының сарапшыларға сілтеме жасап хабарлауынша, бөлінген күн энергиясы Жерге бағытталып, магнит өрісінде айтарлықтай ауытқулар туғызады. Соның салдарынан геомагниттік дауылдар күшейеді.
Алда тұрған дауыл қысқа мерзімді болмайды. Оның ұзаққа созылуы геомагниттік жағдайдың өзгерісіне сезімтал адамдардың денсаулығына елеулі әсер етуі мүмкін.
Магнитосферадағы алғашқы әлсіз ауытқулар бүгін кешке байқала бастайды. Екі тәуліктен кейін белсенділік ең жоғары деңгейіне жетіп, айдың соңына дейін сақталады деп күтіледі.
Ауа райының өзгерісіне сезімтал адамдар әлсіздік, күш-қуаттың күрт төмендеуі және мигрень ұстамаларын сезінуі мүмкін.
Осы кезеңде көлік жүргізушілеріне барынша сақ болып, рөлде сабыр сақтауға кеңес беріледі.
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