Жеңіл атлет Мария Шувалова Азия ойындарының финалына шықты
Отандасымыз 400 метрге жүгіруден іріктеу кезеңінде 53.06 уақыт нәтижесімен төртінші орын алды.
25 Қыркүйек 2026, 22:40
БӨЛІСУ
Ең оқылған:
- Астанада зейнеткерлерге 10 000 теңгеден берілетін болды
- «Екеуі де сағатқа таласып, жалақы үшін жұмыс істеп жүр»: Педагог ауыл мен қала мұғалімдерін салыстырды
- Зейнетақы мен жәрдемақының 70%-ына қатысты тәртіп өзгеруі мүмкін
- Дәрігерге жазылу: Емханаларға жаңа талап қойылды
- Көпшілік біле бермейді: Несие жабылғаннан кейін сақтандыру ақшасын қалай қайтарып алуға болады?