Дағыстанның Параул ауылындағы жеке балабақшада бес бала көміртегі тотығымен уланған. Алдын ала мәліметке сәйкес, бір баланың жағдайы ауыр болды. Барлық балалар ауруханаға жеткізіліп, қажетті медициналық көмек көрсетілді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Дағыстан прокуратурасы мен тергеушілер Қарабудахкент ауданындағы бұл оқиға бойынша тексеру жүргізіп, кәмелетке толмағандардың улануы фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады.
Алдын ала болжам бойынша, уланудың себебі пештің дұрыс жұмыс істемеуінде және газ жүйесіне заңсыз қосылған жылыту құрылғысында. Энергетика министрлігінің хабарлауынша, балабақша ғимараты газ жүйесіне шартсыз қосылған, бұл қауіпсіздік талаптарын өрескел бұзу болып саналады.
Қазір балалардың жағдайы тұрақтанды, олар жергілікті бала күтімі орталығына орналастырылды. Тексеру нәтижелері бойынша барлық қажетті шаралар қабылданады.