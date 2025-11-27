Қазақстанда жедел жәрдем қызметкерлерінің жалақысы өседі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев Сенаттың кулуарында берген сұхбатында мәлімдеді.
Ол бұл мәселелерді көтеріп жүрген медицина қызметкерлеріне қандай да бір қысым жасауға жол берілмейтінін ерекше атап өтті.
Вице-министрдің мәліметінше, Денсаулық сақтау министрлігі Үкіметпен бірге жалақыны тағы да көтеру мәселесін қарастырып жатыр. Ол 2020-2023 жылдары дәрігерлердің еңбекақысы 30%-ға, орта буын медицина қызметкерлерінің жалақысы 20%-ға артқанын еске салды. Ал 2024 жылға қарай жедел жәрдем жүргізушілерін қосқанда, медициналық емес қызметкерлердің жалақысы 18%-ға өскен.
Қолданыстағы Үкімет қаулысына сәйкес, фельдшерлердің ең төменгі айлығы шамамен 180-190 мың теңгені құрайды, ал еңбек өтіліне қарай 260 мың теңгеге дейін жетуі мүмкін. Жедел жәрдем жүргізушілері қазір 160-180 мың теңге көлемінде жалақы алады, - деді ол.
Тимур Сұлтанғазиев жаңа жалақы өсіміне қатысты есептер дайын деп отыр. Алайда нақты сандар әзірше айтылмайды, себебі бұл мәселе қазір Үкіметтің қарауында.
Егер Үкімет бұл ұсыныстарды қолдаса, келесі жылдан бастап жалақыны көтеруді көздеп отырмыз. Бірақ мөлшерін айтуға ерте, қазір бюджет мүмкіндіктері талқыланып жатыр, - деп қорытындылады бірінші вице-министр.