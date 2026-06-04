Жазғы демалыста қайда барған жөн? Қазақстандағы ең көрікті 8 туристік бағыт
Көл жағасында демалғыңыз келе ме, әлде тау мен орманға саяхаттауды қалайсыз ба? BAQ.KZ тілшісі жазғы демалысқа арналған Қазақстандағы ең тартымды туристік орындарды жинақтады.
Жаз мезгілі басталысымен көпшілік демалысын қалай өткізуді жоспарлай бастайды. Бірі шетелге шығуды көздесе, енді бірі туған елдің көрікті жерлерін аралауды жөн көреді. Соңғы жылдары Қазақстанда ішкі туризм қарқынды дамып келеді. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше, 2024 жылы ел ішінде саяхаттаған туристер саны 10,5 миллион адамға жеткен. Бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 900 мың адамға көп.
Еліміздің әр өңірінде табиғаты ерекше, тарихы бай әрі туристер үшін қолайлы бағыттар аз емес. BAQ.KZ тілшісі жазғы демалысқа лайық ең танымал туристік орындарды назарларыңызға ұсынады.
Бурабай – табиғаттың сыйы
Ақмола облысындағы Бурабай курорттық аймағы еліміздегі ең танымал демалыс орындарының бірі саналады. Қарағайлы орман, мөлдір көлдер мен гранитті таулар үйлесім тапқан бұл өңірді көпшілік «Қазақстанның Швейцариясы» деп атайды.
Туристер үшін Бурабай көлі, Оқжетпес тауы мен Жұмбақтас жартасы ерекше қызығушылық тудырады. Мұнда қайықпен серуендеуге, велосипед тебуге немесе орман ішінде жаяу саяхат жасауға болады.
Көлсай көлдері – Тянь-Шаньның інжу-маржаны
Алматы облысындағы Көлсай көлдері табиғат сүйер қауымның сүйікті орындарының біріне айналған. Үш бірдей тау көлінен тұратын бұл аймақ теңіз деңгейінен 1800-2700 метр биіктікте орналасқан.
Мөлдір суы мен қалың орманы саяхатшыларға ерекше әсер сыйлайды. Мұнда атпен серуендеу, шатыр тігіп демалу және тау бағыттарымен жаяу жүру кең таралған.
Алтынемел – ән салатын құм мекені
Жетісу облысындағы Алтынемел ұлттық паркі табиғи ерекшеліктерімен танымал. Оның ең әйгілі нысаны – Айғайқұм.
Жел тұрған кезде құм төбеден органның үніне ұқсас дыбыс шығады. Осы құбылысқа байланысты ол «ән салатын құм» аталып кеткен. Сонымен қатар Ақтау таулары мен Таңбалытас жартас суреттері де туристер жиі баратын орындардың қатарында.
Қатонқарағай – Алтайдың баурайындағы жұмақ
Шығыс Қазақстандағы Қатонқарағай ұлттық паркі табиғи сұлулығымен ерекшеленеді. Мұнда Язевое көлі, Мұзтау шыңы, Рахман қайнары сияқты көрікті жерлер орналасқан.
Соңғы жылдары өңір экотуризм бағытында қарқынды дамып келеді. Катонқарағай халықаралық Green Destinations тізіміне енген Қазақстандағы алғашқы аумақтардың бірі болды.
Қорғалжын – қоқиқаздар мекені
Ақмола облысындағы Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығы құстар әлемін зерттеушілер үшін ерекше орын саналады.
Жаз айларында мұнда мыңдаған қызғылт қоқиқаз ұшып келеді. Қорғалжын әлемдегі қоқиқаздардың ең солтүстік ұя салатын орны ретінде белгілі.
Балқаш – екі түрлі суы бар көл
Балқаш көлі – әлемдегі ең ерекше көлдердің бірі. Оның батыс бөлігі тұщы, ал шығыс бөлігі тұзды су болып келеді.
Жазда көл жағалауында жағажай демалысы, су спорты мен балық аулау ерекше сұранысқа ие. Сондықтан Балқаш бүгінде ішкі туризмнің танымал бағыттарының біріне айналған.
Каспий жағалауы – теңіздегі демалыс
Қазақстандағы жалғыз теңіз жағалауы – Каспий. Ақтау қаласы мен оған жақын орналасқан демалыс орындары жаз мезгілінде мыңдаған туристі қабылдайды.
Мұнда теңізге шомылып қана қоймай, қайықпен серуендеуге, шөлейтті ландшафттарды тамашалауға мүмкіндік бар.
Сайрам-Өгем – экотуризмнің жаңа бағыты
Түркістан облысындағы Сайрам-Өгем ұлттық паркі соңғы жылдары танымал бола бастады. Мұздық көлдер, тау шатқалдары мен сирек кездесетін өсімдіктер бұл өңірді ерекше етеді.
Сондай-ақ мұнда қар барысы, арқар секілді Қызыл кітапқа енген жануарлар мекендейді.
Маңғыстау – Марсқа ұқсайтын мекен
Соңғы жылдары Маңғыстау өңірі шетелдік туристердің қызығушылығын ерекше аударып келеді. Бозжыра шатқалының көрінісі әлемдегі ең ерекше ландшафттардың бірі саналады.
Көптеген саяхатшы бұл өңірдің табиғатын Марс ғаламшарының бедеріне ұқсатады.
Қазақстанның туристік әлеуеті жыл сайын артып келеді. Табиғаты әр алуан, тарихы бай өңірлерді аралау арқылы жазғы демалысты қызықты әрі пайдалы өткізуге болады. Ең бастысы – алысқа бармай-ақ, туған елдің сұлулығын жақыннан тануға мүмкіндік мол.
Аида Шакибекова
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