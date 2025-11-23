Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Жауын-шашын, боран, көктайғақ: 24 қарашаға арналған ауа райы

Бүгiн, 18:15
85
Бөлісу:
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

"Қазгидромет" 24 қарашаға арналған ел аумағындағы жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Болжамға сәйкес, елдің солтүстігі, шығысы және орталық өңірлерінде ауа райы құбылмалы болып қалады — жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын түседі, солтүстік пен шығыста қатты жауын-шашын күтіледі.

Сондай-ақ солтүстік, шығыс және орталық аймақтарда жаяу бұрқасын және көктайғақ болжанып отыр.

Қалған өңірлерде күн жауын-шашынсыз өтеді деп күтіледі.

Республика бойынша тұман сақталады, ал солтүстік, солтүстік-батыс және шығыс өңірлерінде желдің күшеюі күтіледі.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Тоқаев Головкинді жаңа қызметімен құттықтады
Келесі жаңалық
Вьетнамдағы су тасқынынан қаза тапқандар саны 90-ға жетті
Өзгелердің жаңалығы