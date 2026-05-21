Жатақхананың 5-қабатынан құлаған: Қарағандыда шетелдік студент мерт болды
Үндістан азаматы медициналық университеттің соңғы курсында оқыған.
Бүгiн 2026, 11:34
128Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Қарағандыдағы медициналық университеттің студенті, Үндістан азаматы жатақхананың терезесінен құлап, көз жұмды. Қайғылы оқиға 17 наурыз күні болғанымен, ресми органдар ақпаратты жария етпеген.
Облыстық Полиция департаменті BAQ.KZ редакциясы жіберген сауалға жауап беріп, оқиғаны түсіндірді.
Үндістан азаматы медициналық университеттің халықаралық медицина факультетінің соңғы курсында оқыған. Ол 21 жаста болған. Студент өзі тұрған жатақхана бөлмесінің бесінші қабатындағы терезеден құлап кеткен.
