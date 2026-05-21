Жатақхананың 5-қабатынан құлаған: Қарағандыда шетелдік студент мерт болды

Үндістан азаматы медициналық университеттің соңғы курсында оқыған.

Бүгiн 2026, 11:34
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Қарағандыдағы медициналық университеттің студенті, Үндістан азаматы жатақхананың терезесінен құлап, көз жұмды. Қайғылы оқиға 17 наурыз күні болғанымен, ресми органдар ақпаратты жария етпеген.

Облыстық Полиция департаменті BAQ.KZ редакциясы жіберген сауалға жауап беріп, оқиғаны түсіндірді.

Үндістан азаматы медициналық университеттің халықаралық медицина факультетінің соңғы курсында оқыған. Ол 21 жаста болған. Студент өзі тұрған жатақхана бөлмесінің бесінші қабатындағы терезеден құлап кеткен.

17 наурыз күні Қарағандыдағы жоғары оқу орындарының бірінде оқыған 21 жастағы студенттің бесінші қабаттан құлап қаза болуына байланысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Тергеу аясында барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізілді. Жиналған материалдар мен сараптамалар қорытындысының негізінде қылмыстық іс заңнамаға сәйкес тоқтатылды, – деді Қарағанды облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің жетекшісі Бақытжан Құдияров редакцияға берген жауабында.

 Белгілі болғандай, студенттің денесі Отанына жеткізілген.

Оқу орнының басшылығы университеттегі моральдық-психологиялық ахуалдың қанағаттанарлық деп отыр. Университетте буллинг фактілері жоқ деп мәлімдеді.

Еске салайық, бұған дейін Қарағандыда көпқабатты үйдің терезесінен екі бүлдіршін құлап кеткені хабарланды

