Жастар наразылығынан әскери бүлікке дейін: Мадагаскардағы жағдай ушығып тұр

Мадагаскар президенті Андри Радзуэлина елде әскери төңкеріс әрекеті болып жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
Мәлімдемеде CAPSAT деп аталатын элиталық армия бөлімшесі Қарулы күштердің басқаруын өз қолына алып, президентті және үкімет мүшелерін отставкаға кетуге шақырғаны айтылған.
Билікті заңсыз және күшпен басып алу әрекеті басталды. Мұндай тұрақсыздандыру әрекеті қатаң айыпталады. Барлық азаматтарды конституциялық тәртіп пен ұлттық егемендікті қорғауға шақырамыз, - делінген Президент кеңсесінің хабарламасында.
Мадагаскар Қарулы күштерінің министрі Манантсоа Дерамасинджака Ракотоаривело жексенбі күні әскери штабта өткен рәсімде генерал Демосфен Пикуласты армияның жаңа басшысы ретінде таныстырды. Бұл шешім президентке қарсы шыққан топтың қолдауымен қабылданған.
CAPSAT бөлімшесінің командирі полковник Майкл Рандрианирина өз мәлімдемесінде Радзуэлина мен оның премьер-министрін, сондай-ақ қауіпсіздік құрылымдарының жетекшілерін биліктен кетуге шақырды.
Біз мұны төңкеріс деп атаймыз ба, жоқ па, білмеймін. Бірақ халықтың талабын ескерусіз қалдыруға болмайды, - деді ол брондалған көліктен сөйлеген сөзінде.
Сенбіде наразылықтарды тарату кезінде атыс болып, бір сарбаз қаза тапқан. Соңғы үш аптадағы жастар наразылығында кемінде 22 адам мерт болды.