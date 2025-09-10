Жасанды интеллект министрлігін кім басқарады?

Соңғы Жолдауында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жасанды интеллект ел үшін басымдыққа айналып отырғанын атап өтті. Сондай-ақ, мемлекеттік басқарудың барлық негізгі саласына ЖИ-ді енгізуге жауап беретін жеке министрлік құруды ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Сала басшысы ұлттық жобалар мен стратегиялық бастамаларды тиімді жүзеге асыру үшін Премьер-министрдің орынбасарынан төмен деңгейде болмауы тиіс. Ал бұл лауазымды нақты кім иеленеді? Әзірге ресми тағайындаулар жоқ, дегенмен, сарапшылар ықтимал кандидатураларды талқылай бастады.
Ұлттық блокчейн қауымдастығының басшысы Дәурен Қарашевтің айтуынша, болашақ министр жай ғана шенеунік емес, цифрлық салада жұмыс тәжірибесі бар, инновацияларды енгізіп, саланың нақты мәселелерін шеше алатын практик болуы тиіс.
Кандидат шынайы мәселелерді түсіне білуі, стартаптарда немесе цифрлық жобаларда жұмыс тәжірибесі болуы және инновацияларды тәжірибеде енгізе алуы қажет, - деп түсіндірді Дәурен Қарашев.
Оның пікірінше, жаңа министрліке нағыз үміткер ретінде Жаслан Мәдиевті атауға болады. Ол вице-премьер болып тағайындалған жағдайда ведомствоны басқаруға қабілетті. Сарапшы сондай-ақ Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаевтың есімін атады. Бірақ оның бағыты көбіне энергетика болғандықтан, бұл нұсқаның ықтималдығы төмен екенін атап өтті.
Үміткерлер қатарынан табылатындарға қатысты көзқарасын саясаттанушы Сабина Садиева да білдірді. Ол болашақ министрдің нақты кім болатынын қазір тап басу мүмкін еместігін айтқанымен, бірнеше ықтимал тұлға бар екенін атап өтті. Олардың қатарында: Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің басшысы Жаслан Мәдиев, "Қазақтелеком" АҚ басқарма төрағасы Бағдат Мусин және Қаржы вице-министрі Әсет Тұрысов бар.
Әзірге ешқандай кандидатура ресми түрде бекітілген жоқ. Аталған есімдер – тек бағдар ғана, ал түпкілікті шешім ресми тағайындаудан кейін белгілі болады, - деп түсіндірді Сабина Садиева.
Қалай болғанда да, жаңа министрлікті кім басқаратыны әзірге беймәлім. Бұл тағайындау Қазақстандағы жасанды интеллектінің дамуын кім айқындайтынын және жаңа технологиялардың мемлекеттік басқаруға қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетпек. Әзірге қоғам мен сарапшылар ықтимал кандидаттарды және ведомствоның стратегиялық бағытын талқылауды жалғастыруда.
