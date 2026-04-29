  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
Жасанды интеллект әлемді тез өзгертіп жатыр: Бейімделмесек жұмыссыз қаламыз ба?

Бүгінде қазақстандықтар AI-ға сырымен бөлісіп жүр.

Бүгiн 2026, 17:20
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
106

BAQ.KZ подкастында IT-сарапшы Данабек Қалиаждаров пен журналист Олжас Адай жасанды интеллектінің бүгінгі қоғамға әсерін талқылады.

Қазір қазақстандықтар ChatGPT және басқа да AI-дан кеңес алып, жеке ойымен бөлісіп, тіпті құжаттарын өңдетіп жүр. Бірақ осының бәрі қауіпсіз бе? Деректер қайда сақталады, оларды біреу пайдаланып кетуі мүмкін бе?

Әңгіме барысында ЖИ-ді тиімді қолдану, prompt жазу мәдениеті, оның жұмыс нарығына әсері және жастардың ойлау жүйесіне ықпалы сөз болды.

Сондай-ақ Alem.AI орталығы сияқты бастамалардың ел болашағына қалай әсер ететіні талқыланды.

Ең оқылған:

Наверх