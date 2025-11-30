Жәрмеңкеде қызылордалықтар сиыр етін 2500 теңгеден сатып алды

Қызылорда қаласында Қармақшы және Шиелі аудандарының ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ Сауда және интеграция министрлігіне сілтеме жасап.
Таңғы сағат 08:00-де басталған жәрмеңкеде аудан еңбеккерлері өндірген табиғи әрі сапалы өнімдер қала тұрғындарына базар бағасынан 15-30 % төмен бағада ұсынылды.
Жәрмеңкеде тұрғындар үшін Шиелі ауданынан 88 тоннадан астам өнім әкелінген. Атап айтқанда, 20 тоннадан астам күріш, 10 тонна бақша өнімі, 25 тонна көкөніс, 30 тонна картоп, 2 тоннадан астам ет, сүт өнімдері, 2 тонна бакалея өнімдері жеткізілді.
Ал Қармақшы ауданынан 150 тоннаға жуық өнім тиелген 45 автокөлік жеткізілді. 25 тонна күріш, 80 тонна бақша өнімдері, 2 тонна жеміс-жидек, 1 тонна ет сатылымға шығарылды.
Шаруалар өз өнімдерін тұрғындарға тиімді бағамен ұсынды. Мәселен күріш 370 тг/кг, сиыр еті 2300/2900 тг/кг, жылқы еті 2300тг/кг, картоп 180 тг/кг, сәбіз 200 тг/кг, пияз 110 тг/кг, қырыққабат 150 тг/кг, қызанақ 350 тг/кг, балық 1300 тг/кг, ірімшік 2500/кг, қауын қарбыз 150 тг/кг сатылды.