Жақыпов: Turning Points Qazaqstan – сырттан таңылған пікір емес, іштен пісіп-жетілген ой ұсынады. LIVE

Kazmedia Holding компаниясының құрылтайшысы әрі директоры Еркін Жақыпов BAQ.KZ тілшісіне тікелей эфирде сұхбат берді.
Ол Turning Points Qazaqstan журналының концепциясы, 2026 жылғы алғашқы санының мазмұны және Қазақстандағы пікірталас мәдениетіне ықпалы туралы айтты.
Еркін Жақыпов атап өткендей, жоба жаңалықты қайталау емес, ел ішіндегі интеллектуал сұранысқа жауап беруді көздейді. Turning Points Qazaqstan – Қазақстандағы шешім қабылдайтын ортаға, сарапшылар мен ойлы оқырманға арналған, уақыттан озық мазмұн ұсынатын басылым.