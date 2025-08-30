Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Жапония жағалауында жер сілкінді

Бүгiн, 13:17
Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

Тынық мұхиты акваториясында, Хонсю аралының шығыс жағалауында 5,6 магнитудалы қуатты жер сілкінісі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ Report агенттігіне сілтеме жасап.

Алтай-Саян өңірлік сейсмологиялық филиалының деректеріне сәйкес, жер асты дүмпулері жергілікті уақытпен сағат 02:29-да тіркелген. Эпицентрі Мияги префектурасындағы Кесеннума қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 215 шақырым қашықтықта орналасқан.

Эпицентрдегі жер сілкінісінің қарқындылығы "өте күшті" деп бағаланған.

АҚШ Геологиялық қызметінің мәліметінше, зілзаланың магнитудасы 5,5-ке тең, ал ошағы 44,2 шақырым тереңдікте орналасқан.

