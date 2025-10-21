Жапония үкіметін алғаш рет әйел басқарады

Премьер-министр Сигэру Исибо бастаған Жапония үкіметі отставкаға кетті. Бұл бүгін түстен кейін өтетін парламенттік сайлауға байланысты орын алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Киодо ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жаңа премьер-министр Санае Такаити болады және Жапония тарихындағы бұл лауазымды атқарған алғашқы әйел болады.
Такаити 4 қазанда Жапонияның билеуші либералдық-демократиялық партиясының жаңа басшысы болып сайланды және жақын арада премьер-министр болып сайланады деп күтілуде.
Оппозициялық партиялар бір кандидатты ұсынуға тырысты, бұл теориялық тұрғыдан оларға оппозиция қайраткерін премьер-министр етіп сайлауға мүмкіндік берді. Дегенмен, ішкі және сыртқы саясаттың әртүрлі мәселелеріне елеулі, кейде диаметральді қарама-қайшы көзқарастарға байланысты, сондай-ақ Такаитидің жедел әрекет ету және Жапонияның Жаңару партиясымен (Ниппон Ишин но Кай) жеке келіссөздер жүргізуге бастамашылық ету арқылы оппозицияны бөлу туралы шешім қабылдауына байланысты бұл жоспарлар ешқашан жүзеге аспады.
Дүйсенбіде LDP және Жапонияның Жаңару партиясы коалиция құру туралы жариялады, бұл Такаитидің премьер-министр болу мүмкіндігін айтарлықтай арттырды.
Ол үшін ол тәуелсіз заң шығарушылар немесе оңшыл партиялардың заң шығарушыларының бірнеше дауысын алуы керек. Премьер-министр сайлауы 21 қазаннан кешіктірмей өтеді.