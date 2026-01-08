Жапония Қытайдың қос мақсатты тауарларды экспорттауға шектеуін айыптады

Жапония Қытайдың әскери және азаматтық мақсатта қолданылатын қос мақсатты тауарларды экспорттауға тыйым салуын «мүлдем қабылданбайтын» шара деп атады. Бұл қадам Азиядағы ең ірі екі экономиканың арасындағы шиеленістің жаңа кезеңіне айналды, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Қос мақсатты тауарларға дрондар мен чиптер өндірісінде қолданылатын кейбір маңызды сирек кездесетін металдар мен технологиялар кіреді. Жапония премьер-министрі Санаэ Такаити өткен жылы Тайваньға қатысты мәлімдемесінен кейін Қытай тарапынан осындай шектеулер қойылғанын атап өтті.
Жапондық министрлер кабинетінің бас хатшысы Минору Кихара бұл қадам халықаралық тәжірибеден айтарлықтай ерекшеленетінін және өнеркәсіпке ықтимал әсерін айта отырып, «қатты өкінетінін» білдірді. Сарапшылардың пікірінше, Жапонияның автомобиль өнеркәсібі, соның ішінде электромобильдер мен гибридті көліктер өндірісі маңызды сирек жер металдарына тәуелді.
Қытайдан 2010 жылы енгізілген ұқсас шектеу үш ай ішінде жапондық бизнеске 4,2 миллиард доллар шығын келтірген еді. Қазіргі жағдайда, егер шектеулер кеңейсе, өндіріс секторында ауыр зардаптар болуы мүмкін.
Қытайдың экспорттық тыйымдары мен жартылай өткізгіштерге қатысты бақылау шаралары Жапонияның энергетика және жоғары технология салаларына қауіп төндіруі ықтимал. Токио бұл жағдайға жауап ретінде әртараптандыру және баламалы жеткізушілерді іздестіруді қарастыруда.