Жаңбыр, тұман және найзағай: 16 өңірде дауылды ескерту жарияланды

Синоптиктердің болжамынша, елдің көп бөлігінде тұман, найзағай, дауыл мен өрт қаупі сақталуда.

Фото: BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев

Бүгін, 8 сәуірде Қазақстанның 16 өңірі мен үш мегаполисінде дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.

Синоптиктердің болжамынша, елдің көп бөлігінде тұман, найзағай, дауыл мен өрт қаупі сақталуда. Жел кей өңірлерде 15-28 м/с дейін күшейеді, әсіресе таулы және оңтүстік аудандарда.

Шығыс Қазақстан облысы: Солтүстік, шығыс және орталық бөліктерінде тұман күтіледі; Өскеменде түнде және таңертең тұман болады.

Алматы облысы: Таулы аудандарда найзағай, батыс жел 15-20 м/с; өрт қаупі жоғары. Қонаев қаласы мен Іле Алатауының таулы аймақтарында найзағай сақталады.

Түркістан облысы: Таулы және тау бөктерінде қатты жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл болады; жел 15-20 м/с.

Солтүстік Қазақстан: Түнде жаңбыр, қар, тұман; жел 15-20 м/с.

Жамбыл облысы: Таулы аудандарда жаңбыр, найзағай, бұршақ және дауыл; жел 15-28 м/с; өрт қаупі жоғары.

Қостанай, Ақмола, Қарағанды, Павлодар, Атырау, Қызылорда, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Абай облыстары: Тұман, жаңбыр, найзағай, дауыл; жел 15-20 м/с; кей өңірлерде өрт қаупі сақталады.

Алматы және Шымкент қалалары: Өрт қаупі жоғары, найзағай, дауыл ықтималдығы бар.

Астана: Жаңбыр жауады, күндіз найзағай болады; жел 15 м/с.

Жезқазған, Семей, Орал қалалары: Түнде және таңертең тұман, кейде найзағай күтіледі.

Ең оқылған:

