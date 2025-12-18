Жаңа жылдық құттықтау – алаяқтардың жаңа айласы

Полицейлер мерекелік күндер қарсаңында алаяқтар белсенді түрде әрекет ететінін ескертеді, хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Зұлым ниетті адамдар азаматтардың сыйлықтар мен жеңілдіктерге деген қызығушылығын пайдаланып, зиянды файлдары бар жалған жаңа жылдық ашықхаттар жіберіп, сондай-ақ тауарлар мен сыйлықтарды жасанды түрде төмен бағада сататынын хабарлайтын жалған хабарландырулар жібереді.
Құқық қорғау органдарының мәліметінше, кең тараған схемалардың бірі – электрондық құттықтаулармен байланысты. Пайдаланушыларға анимациясы немесе музыкалық сүйемелдеуі бар көз тартымды ашықхат келеді. Файлды ашқаннан кейін құрылғыға вирус орнатылады, ол парольдерге, банк карталары мен мобильді қосымшаларға қол жеткізе алады.
Тағы бір кең тараған алаяқтық тәсілі – тауарлар немесе сыйлықтарды нарықтағы бағадан едәуір төмен бағамен сататынын хабарлайтын хабарландырулар жіберу. Потенциалды сатып алушыларға шұғыл түрде ақша аударуға көндіргеннен кейін хабарландыру өшіріледі, ал «сатушымен» байланыс толықтай тоқтатылады.
Полиция мәліметінше, алаяқтар жиі жалған аккаунттар мен жалған пікірлерді пайдаланып, сенімді сатушы сияқты көрініс береді. Бұл алдауды тануды қиындатады және қаржылық шығын қаупін арттырады.
Құқық қорғау органдары азаматтарға сақ болуды және қауіпсіздіктің кез келген «арзан сатып алудан» маңызды екенін есте сақтауды ұсынады. Ақпарат көздеріне мұқият қарау және күмәнді ұсыныстардан бас тарту жеке деректер мен қаржылық қаражатты қорғауға көмектеседі.