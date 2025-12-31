Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Жаңа жыл дастарханынан қалған қандай тағамды ертеңіне жеуге болмайды

Жаңа жылды қарсы алған дастарханнан қалған тағамдарды ертеңінде қайта тұтыну – мереке күндері тағамнан уланудың негізгі себептерінің бірі. Мұндай тағамдардың қауіпсіздігі олардың түріне, сақтау жағдайына және дұрыс жылытылуына байланысты. Бұл туралы ҚР ПІБ Референс-зертханасының санитариялық дәрігері Анар Мұсағалиева түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Дәрігердің айтуынша, тағамдарды сақтаудың бірнеше ережесі қатаң сақталуы қажет.

1. Қауіпсіз қайта жылыту ережелері

Температура

  • Тағамның ішкі температурасы кемінде 74°C болуы тиіс.

Бір рет қана жылыту

  • Тағамды тек бір рет қана жылытуға болады. Қайта салқындатып, қайта жылыту улану қаупін айтарлықтай арттырады.
  • Қайнағанға дейін жеткізу
  • Сұйық тағамдар (соус, тұздық) міндетті түрде толық қайнауы қажет.
  • Біркелкі қыздыру
  • Микротолқынды пеште қыздырғанда тағамды араластырып тұру ұсынылады.

Қайта жылытуға қауіпті өнімдер

  • Картоп – дәмі мен пайдалы қасиеттерін жоғалтады;
  • Тауық еті – ақуыз құрылымы өзгеріп, ас қорытуға ауырлық түсіруі мүмкін;
  • Күріш – Bacillus cereus бактериясының споралары улануға әкелуі ықтимал;
  • Саңырауқұлақтар мен жұмыртқа – қайта өңдеуге өте сезімтал;

Ет тағамдарын келесі күні тұтыну қауіпсіз, егер олар дастарқанда 2 сағаттан артық тұрмаған және толықтай буға дейін қыздырылған болса, жей беруге болады, - дейді дәрігер.

Қауіпсіздік мақсатында әрдайым бір ретке арналған мөлшерді ғана жылыту ұсынылады.

