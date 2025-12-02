Жаңа рекорд: Қазақстанда 19,2 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі

Қазақстанның құрылыс саласы тұрақты өсім көрсетіп, қарқын алып келеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Биыл 19,2 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Бұл – ел тарихында алғаш рет тіркелген рекордтық көрсеткіш. Саладағы нақты көлем индексі 115%-дан асып отыр. Бұл туралы Үкіметтегі брифингте Индустрия және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев мәлімдеді.
Министр ішкі нарықты отандық құрылыс материалдарымен қамтамасыз етудің маңыздылығына тоқталды.
Ішкі нарықтың 66%-ын отандық тауарлар қамтамасыз етеді, ал 30%-дан астамы – импорт. Әңгіме құрылыс жұмыстарының бастапқы кезеңіне қажет негізгі өнімдер жайлы: бетон, цемент, пештер және басқа да негізгі материалдар, - деді ол.
Оның айтуынша, тұсқағаз, линолеум немесе сантехника сияқты кейбір өнім түрлері әлі де импортқа тәуелді.
Біздің өндірушілер өнімін басқа елдерге емін-еркін сата алмайды, ал Қытай, Ресей және Беларусь ешқандай шектеусіз жұмыс істеп отыр. Мәселе өндірісте емес, мемлекеттік қолдаудың жеткіліксіздігінде. Біздің міндет – кәсіпорындардың жұмыс істеуіне және ішкі нарықты отандық өніммен қамтамасыз етуіне жағдай жасау, – деп атап өтті министр.
Ведомство басшысы атап өткендей, Үкімет отандық өндірушілерді қолдау үшін барлық мүмкіндікті жасап жатыр.