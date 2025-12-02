Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Жаңа рекорд: Қазақстанда 19,2 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі

Бүгiн, 12:51
BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Қазақстанның құрылыс саласы тұрақты өсім көрсетіп, қарқын алып келеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Биыл 19,2 млн шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Бұл – ел тарихында алғаш рет тіркелген рекордтық көрсеткіш. Саладағы нақты көлем индексі 115%-дан асып отыр. Бұл туралы Үкіметтегі брифингте Индустрия және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев мәлімдеді.

Министр ішкі нарықты отандық құрылыс материалдарымен қамтамасыз етудің маңыздылығына тоқталды.

Ішкі нарықтың 66%-ын отандық тауарлар қамтамасыз етеді, ал 30%-дан астамы – импорт. Әңгіме құрылыс жұмыстарының бастапқы кезеңіне қажет негізгі өнімдер жайлы: бетон, цемент, пештер және басқа да негізгі материалдар, - деді ол.

Оның айтуынша, тұсқағаз, линолеум немесе сантехника сияқты кейбір өнім түрлері әлі де импортқа тәуелді.

Біздің өндірушілер өнімін басқа елдерге емін-еркін сата алмайды, ал Қытай, Ресей және Беларусь ешқандай шектеусіз жұмыс істеп отыр. Мәселе өндірісте емес, мемлекеттік қолдаудың жеткіліксіздігінде. Біздің міндет – кәсіпорындардың жұмыс істеуіне және ішкі нарықты отандық өніммен қамтамасыз етуіне жағдай жасау, – деп атап өтті министр.

Ведомство басшысы атап өткендей, Үкімет отандық өндірушілерді қолдау үшін барлық мүмкіндікті жасап жатыр.

