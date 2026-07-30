Жаңа оқу жылының күнтізбесі: Оқушылар қанша күн демалады?

Жаңа оқу жылы 2026 жылғы 1 қыркүйекте басталып, 2027 жылғы 25 мамырда аяқталады.

30 Шілде 2026, 21:50
АВТОР
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depositphotos.com 30 Шілде 2026, 21:50
30 Шілде 2026, 21:50
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Фото: depositphotos.com

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі 2026-2027 оқу жылының басталу және аяқталу мерзімдерін, сондай-ақ мектеп оқушыларының демалыс кезеңдерін бекітті.

Жаңа оқу жылы 2026 жылғы 1 қыркүйекте басталып, 2027 жылғы 25 мамырда аяқталады.

Оқу кестесіне сәйкес:

  • І тоқсан – 8 оқу аптасы. Күзгі демалыс 2026 жылғы 26 қазан мен 1 қараша аралығында (7 күн);
  • ІІ тоқсан – 8 оқу аптасы. Қысқы демалыс 2026 жылғы 28 желтоқсаннан 2027 жылғы 10 қаңтарға дейін (14 күн);

1-сынып оқушылары үшін 2027 жылғы 8-14 ақпан аралығында қосымша 7 күндік демалыс қарастырылған;

  • ІІІ тоқсан – 10 оқу аптасы. Көктемгі демалыс 2027 жылғы 22-28 наурыз аралығында (7 күн);
  • IV тоқсан – 8 оқу аптасы және 2027 жылғы 25 мамырда аяқталады.

Сонымен қатар, министрлік 9 (10) және 11 (12) сынып түлектерінің қорытынды аттестаттау мерзімдерін де бекітті. Бұл туралы толық ақпарат Оқу-ағарту министрлігінің ресми ақпараттық ресурстарында жарияланған.

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