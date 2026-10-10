Жаңа көпір, әуежайды жаңғырту және абаттандыру: Павлодар облысы қалай өзгеріп жатыр?
Өңірде көлік инфрақұрылымы дамып, қоғамдық орындар жаңартылып, экономикалық өсімге жағдай жасалып жатыр. Павлодар облысына барған блогер Ренат Ташкинбаев өңірдегі өзгерістермен танысты.
Павлодар облысында инфрақұрылымды дамыту, көлік нысандарын жаңғырту және елді мекендерді абаттандыру жұмыстары жалғасып жатыр. Негізгі жобалардың қатарында Ертіс өзені арқылы өтетін жаңа көпір құрылысы, Павлодар әуежайын жаңарту және қалалық ортаны дамыту бар.
Маңызды инфрақұрылымдық нысандардың бірі – Ертіс өзені арқылы салынатын ұзындығы 690 метрлік жаңа көпір. Бұл өткел өңір тұрғындарының ғана емес, мамандардың да назарын аудармақ. Өйткені ол Қазақстандағы экстрадоздық үлгіде салынған алғашқы көпір болады. Блогер Ренат Ташкинбаев құрылыс алаңына барып, жұмыс барысымен және инженерлік шешімнің ерекшеліктерімен танысты.
Өңірдегі тағы бір маңызды бағыт – Павлодар әуежайын жаңғырту. Мұнда ұшу-қону жолағын ауқымды қайта жаңарту жұмыстары аяқталды. Келесі кезеңде әуежай терминалын жаңарту және кеңейту жоспарланған. Бұл болашақта, соның ішінде халықаралық бағыттар бойынша әуе қатынасын дамытуға қосымша мүмкіндік береді.
Өзгерістер облыс қалаларында да байқалады. Екібастұз тұрғыны соңғы 40 жылдағы өзгерістерді еске алып, жаңа мектептер, абаттандырылған жасыл аймақтар мен тұрғын үйлердің пайда болғанын атап өтті. Оның айтуынша, қала айтарлықтай өзгеріп, дамуын жалғастырып келеді.
Сапар барысында Ренат Ташкинбаев өндіріс саласы мен ауыл шаруашылығының дамуына, қоғамдық орындардың жаңартылуына және жаңа жұмыс орындарының ашылуына да назар аударды. Блогермен әңгімелескен жергілікті тұрғындар өз қалаларындағы өзгерістер мен күнделікті өмір сүру жағдайының жақсарғанын айтты.
Инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру және әлеуметтік саланы дамыту Павлодар облысында көлік қатынасын жақсартуға, экономикалық мүмкіндіктерді кеңейтуге және халықтың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған.
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