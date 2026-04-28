Жамбылда биыл үш айда 32 жасөспірім жүкті боп қалған
Облыстық денсаулық сақтау басқармасы бұл жағдайға алаңдаулы.
Жамбыл облысында биыл үш айда 32 жасөспірім жүкті боп қалған. Олардың жас шамалары 16-17-де, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ақпаратты astanatv.kz жариялады.
Облыстық денсаулық сақтау басқармасы бұл жағдайға алаңдаулы. Талдау нәтижесі бойынша кәмелет жасына жетпей жүкті болғандардың едәуір бөлігі колледж студенттері екен. 12 қыз орта арнаулы білім алып жатыр, біреуі жоғары оқу орнында оқиды, тағы бірі кешкі мектепте білім алады. Сонымен қатар басқа аймақтың қалаларынан ауысып келген қыздар арасында екі жағдай анықталған.
Аймақта жыл сайын жасөспірімдерге скрининг жүргізіліп, дәрістер, тренингтер және ата-аналармен кездесулер ұйымдастырылса да ерте жүктілік көрсеткіші азаймай тұр. Түркістан, Жамбыл және Маңғыстау облыстары алғашқы үштікте.
Әрбір медициналық мекемелерде бізде жастар орталығы бар. Сол жерде біз жастарға көмек көрсетеміз. Урологтар бар, бинерологтар бар, генекологтар мен психологтар оқу ағарту министірлігімен құрылған жоспарменен бірге бірлесіп жұмыс атқаруда, – деген облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысы орынбасарының міндетін атқарушы Гүлзада Әшірбаева.
- Жайықтағы жантүршігерлік жағдай: Атырауда 15 жастағы бойжеткен көпірден секіріп кетті
- Алматы метросының 127 миллионы: 10 шенеунік сотталды
- 34°С ыстық және -3°С үсік: Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді
- 1 мамыр – демалыс: Қазақстандықтар мамыр айында қанша күн демалады?
- Блогер Жанабылов пен Төлегеноваға сот үкімі шықты