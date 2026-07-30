Жамбыл облысында жаңа кәсіпорын сэндвич-панельдер шығарады
Жамбыл облысында Инвесторлардың құқықтарын қорғау комитеті төрағасының қатысуымен жаңа өндіріс іске қосылды.
Жамбыл облысында Бас прокуратураның Инвесторлардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы Бауыржан Ералының қатысуымен «Jibek Joly» арнайы экономикалық аймағында іске асырылған «Arrivo Industry» ЖШС-ның жаңа өндірістік кәсіпорнының ашылу рәсімі өтті.
Жаңа кәсіпорын еліміздің құрылыс саласына арналған заманауи сэндвич-панельдер шығарады. Бұл жоба импортты алмастыруға және отандық өндірісті дамытуға ықпал етеді. Кәсіпорында 30 жаңа жұмыс орны ашылды.
Жұмыс сапары аясында Комитет төрағасы «Jibek Joly» арнайы экономикалық аймағының инвесторларымен кездесіп, инвестициялық жобаларды іске асыру және бизнес құқығын қорғау тетіктерін одан әрі жетілдіру мәселелерін талқылады. Кездесуге Жамбыл облысының прокуроры Жандос Әбдібаев, Шу ауданының әкімі Бақытжан Жәнібеков, мемлекеттік органдардың және бизнес қауымдастықтың өкілдері қатысты.
Бауыржан Ералы инвесторлардың құқығын қорғау прокуратура органдары қызметінің негізгі басымдықтарының бірі болып қала беретінін айтты. Сонымен қатар, ол Мемлекет басшысының Жарлығына сәйкес Бас Прокурорға Инвестициялық омбудсменнің өкілеттігі берілген, ал Инвесторлардың құқықтарын қорғау комитеті оның жұмыс органы ретінде инвесторларды сүйемелдеуді қамтамасыз ететінін атап өтті.
«Бүгінде Комитет 3 300-ден астам инвестициялық жобаны сүйемелдейді. Комитет құрылған кезде олардың саны шамамен 1 900 болатын. Тек осы жылдың басынан бері прокуратура органдары инвесторлардың 450-ден астам мәселесін шешті. Біз үшін мұндай кездесулердің маңызы ерекше. Олар инвесторлардың пікірін тікелей тыңдауға, әкімшілік кедергілерді уақытылы анықтауға және мемлекеттік органдармен бірлесіп жобаларды табысты іске асыру үшін тиімді шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді», – деді Комитет төрағасы.
Сондай-ақ, қазір Жамбыл облысының прокуратурасы жалпы құны 5,6 трлн теңгені құрайтын 143 инвестициялық жобаны сүйемелдейді. Оның ішінде жалпы құны 5,5 трлн теңге болатын 75 жоба Ұлттық пулға енгізілген. Соның ішінде 11 жоба «жасыл дәліз» тетігі арқылы іске асырылып жатыр.
Облыс прокуроры Жандос Әбдібаев қатысушыларды өңірдегі инвестициялық жобаларды сүйемелдеу жұмыстарының нәтижелерімен таныстырды.
«Өңірде шетелдік инвесторлардың қатысуымен жалпы құны 3,2 трлн теңгені құрайтын 13 инвестициялық жоба жүзеге асырылып жатыр. Биыл бірінші жартыжылдықта прокуратура органдары жалпы инвестиция көлемі 948 млрд теңгені құрайтын 31 инвестордың мәселелерін шешті. Біздің міндетіміз – инвесторларға сенімді құқықтық қорғауды қамтамасыз ету және жобаларды іске асыруға кедергі келтіретін әкімшілік тосқауылдарды уақытылы жою», – деді облыс прокуроры.
Инвесторлардың құқықтарын қорғау комитеті басшылығының өңірлерге жұмыс сапары – инвесторлармен тікелей өзара іс-қимылды нығайтуға бағытталған жүйелі жұмыстың бір бөлігі. Мұндай формат мәселелерді дер кезінде анықтауға, инвестициялық жобаларды сүйемелдеу тетіктерін жетілдіруге және жобаларды іске асырудың барлық кезеңінде инвесторлардың құқығын тиімді қорғауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
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