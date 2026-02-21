Жамбыл облысында қатты дауыл 25 үйдің шатырын зақымдады
Күшті дауылдан сондай-ақ 8 әлеуметтік нысан зардап шеккен.
Бүгiн 2026, 21:00
