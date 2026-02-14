Жамбыл облысында көлік апатынан үш адам зардап шекті

Апат Отар ауылының маңында болған.

Бүгiн 2026, 15:46
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
ҚР ТЖМ Бүгiн 2026, 15:46
Бүгiн 2026, 15:46
109
Фото: ҚР ТЖМ

Жамбыл облысында ауыр жол-көлік оқиғасы болып, салдарынан үш адам жарақат алды, деп хабарлайды BAQ.KZ. 

Бұл туралы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

Апат Отар ауылынан бір шақырым жерде, Қордай ауданы аумағындағы тас жолда болған. Ведомство мәліметінше, жеңіл көлік аударылып кеткен.

Оқиға орнына жедел түрде ТЖД қызметкерлері жетіп, құтқару жұмыстарына бірден кірісті. Көлік ішінде түрлі деңгейде жарақат алған үш адам болған,  - делінген ведомство таратқан хабарламада.

Өздігінен қозғала алмаған зардап шеккендердің бірі құтқарушылардың көмегімен зембілге салынып, жедел жәрдем көлігіне жеткізілді. Зардап шеккендер одан әрі ауруханаға жатқызу үшін дәрігерлерге тапсырылды.

Ең оқылған:

Наверх