Жалған полицей 1 миллион теңге жинап алып, үш жылға сотталды

Өзін полиция қызметкері ретінде таныстырған алаяқ сотталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қала тұрғыны өзін полиция қызметкері ретінде таныстырып, жүргізуші куәлігін алуға және автокөлікті қайта рәсімдеуге жәрдем беремін деп алаяқтық жолмен таныстарын және жәбірленушілерді алдаған.
Жәбірленушілерден 1 млн теңгеден астам қаражат алып, өз міндеттемелерін орындамаған және ақшаны өз қалауынша жұмсаған. Мемлекеттік айыптаушы сотқа сотталушының бірнеше рет ауыр санаттағы қылмыстық құқық бұзушылық жасағанын дәлелдейтін айғақтарды ұсынды. Кінәсін толық мойындауын және залалды өтеуін ескере отырып, сот үкімімен оған 3 жылға бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалып, пробациялық бақылау белгіленді, – делінген Бас прокуратура мәліметінде.
Үкім заңды күшіне енді.
Қала прокуратурасы бөтеннің мүлкін жымқыру немесе алдау немесе сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлiкке құқықты иемденгені үшін мүлкі тәркіленіп 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделгенін назарға салады.