Жалақы мен өтемақы: Депутаттар жаңа өзгерістер ұсынды

Депутаттар еңбек қауіпсіздігі мен қызметкерлердің құқықтарын қорғауға бағытталған заң жобасын екінші оқылымда қарады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Мәжілісте Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің мүшесі Ерлан Саиров «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қауіпсіз еңбек жағдайларын жетілдіру және жұмыскерлердің еңбек құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасын таныстырды.
Оның айтуынша, заң жобасы жұмыскерлердің құқықтарын қорғау бөлігінде ұлттық заңнаманы жетілдіру және еңбекті қорғауды басқару жүйесінің тиімділігін арттыру мақсатында Парламент депутаттарының бастамасымен әзірленген. Құжат 2025 жылғы 19 қазанда Мәжілістің жалпы отырысында бірінші оқылымда мақұлданған.
Заң жобасы шеңберінде келісу комиссиясының жұмысына делдал тарту, ұжымдық шартта жалақының ең төменгі және ең жоғары мөлшері арасындағы жол берілетін арақатынасты белгілеу нормалары қарастырылған. Сонымен қатар «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодекске өндірістік жарақаттың ауырлық дәрежесін айқындау қағидаларын бекітуге қатысты құзыреттер енгізіледі.
Құжатпен жұмыс барысында депутаттар бірқатар түзетулер енгізді. Атап айтқанда, ұжымдық келісімшартқа жұмысқа байланысты жазатайым оқиғалар кезінде жәрдемақы мен өтемақы төлеу тәртібі туралы норма енгізілді. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі маманның ұйымның бірінші басшысына тікелей бағынуы белгіленіп, қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету жауапкершілігі басшыға жүктелді, - деді Саиров.
Бұдан бөлек, Үкімет бастамасымен арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жөніндегі қызметті лицензиялауға қатысты түзетулер ұсынылды. Сондай-ақ мәслихаттардың құзыреті облыстың құрметті азаматы атағын беру қағидаларын әзірлеу және бекіту мәселелерімен толықтырылмақ.
Біз бұған дейін зиянды саладағы жұмысшыларға арнайы төлем төленетіні жайлы жазған едік.