Жаһандық инновациялар индексі: Қазақстан әлемдік рейтингте 81-орынға ие болды
Зияткерлік меншік жөніндегі дүниежүзілік ұйымның мәліметіне сәйкес, еліміздің көрсеткіші 26,3 балды құрады.
Бүгiн 2026, 18:08
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Бүгiн 2026, 18:08Бүгiн 2026, 18:08
150Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Global Innovation Index әлем елдерінің инновациялық экожүйесін жыл сайын бағалайды. Биылғы зерттеуге 139 экономика енгізілген. Индекс мемлекеттердің жаңа технологияларды әзірлеуге, енгізуге және кеңінен қолдануға қаншалықты дайын екенін, сондай-ақ ғылымды, бизнес ортаны, цифрлық инфрақұрылымды және креативті индустрияларды дамыту деңгейін көрсетеді.
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