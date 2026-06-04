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  • Жаһандық инновациялар индексі: Қазақстан әлемдік рейтингте 81-орынға ие болды

Жаһандық инновациялар индексі: Қазақстан әлемдік рейтингте 81-орынға ие болды

Зияткерлік меншік жөніндегі дүниежүзілік ұйымның мәліметіне сәйкес, еліміздің көрсеткіші 26,3 балды құрады.

Бүгiн 2026, 18:08
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы Бүгiн 2026, 18:08
Бүгiн 2026, 18:08
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

Global Innovation Index әлем елдерінің инновациялық экожүйесін жыл сайын бағалайды. Биылғы зерттеуге 139 экономика енгізілген. Индекс мемлекеттердің жаңа технологияларды әзірлеуге, енгізуге және кеңінен қолдануға қаншалықты дайын екенін, сондай-ақ ғылымды, бизнес ортаны, цифрлық инфрақұрылымды және креативті индустрияларды дамыту деңгейін көрсетеді.

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