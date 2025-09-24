Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Зейнеткерлерді қуантатын жаңалық: Мерекеге орай ақшалай көмек беріледі

Бүгiн, 11:05
386
Бөлісу:
- архив/ Арман Мухатов
VIDEO
Фото: - архив/ Арман Мухатов

Астанада 1 қазан – Қарттар күніне орай 100 мыңнан астам зейнеткерге 2,5 АЕК шамасында, яғни шамамен 10 мың теңге көлемінде бір реттік әлеуметтік көмек беріледі. Бұл бастама былтырғы дәстүр бойынша жалғасуда, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

«Хабар» арнасының мәліметінше, елордада 100 мыңнан астам зейнеткерге шамамен 10 мың теңге көлемінде төлем жасалады. Бұл сома былтырғыдай 2,5 айлық есептік көрсеткішке (АЕК) тең.

Ал Алматыда мұндай ақшалай төлем қарастырылмаған. Қала билігі қарттарға бюджет есебінен 13 түрлі әлеуметтік қызмет көрсетілетінін түсіндірді.

Қазақстанда Қарттар күні жыл сайын 1 қазанда аталып өтеді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Әскери борыш: Сарбаздар енді әскери бөлімді өздері таңдай алады
Келесі жаңалық
Қазақстандық футболшы жол апатынан қаза тапты
Өзгелердің жаңалығы