Зеленский Украинаның АҚШ-тағы елшісін тағайындады

27 тамызда Украина президенті Владимир Зеленский АҚШ-тағы жаңа елші тағайындау туралы жарлыққа қол қойды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл лауазымды Ольха Стефанишина алды. Бұған дейін ол Украина премьер-министрінің орынбасары және Әділет министрі қызметтерін атқарған. Құжат мемлекет басшысының сайтында жарияланды.
Зеленскийдің айтуынша, Стефанишинамен әңгімесінде ол елшіліктің «жұмысын жаңарту» және АҚШ президенті Дональд Трамппен жасалған барлық келісімдерді орындау міндеттерін анықтаған. Әңгіме ең алдымен қорғаныс саласындағы келісімдер туралы болып отыр. Бұл туралы ол өзінің Telegram-каналында айтты.
Украинаның ұзақ мерзімді қауіпсіздігі көп жағдайда Америкамен қарым-қатынасқа байланыст, - деді Зеленский.
Ол 2021 жылдан бері АҚШ-тағы елші қызметін атқарған Оксана Маркароваға алғысын білдірді.