Зеленский Украинадағы жаңа президент сайлауына қатысты пікір білдірді

Украина шетелдегі украиналықтар үшін электронды дауыс беру мүмкіндігін қарастырып жатыр. Қазіргі уақытта бұл тек президент сайлауына қатысты; парламенттік және жергілікті сайлауларды өткізу әлі талқыланған жоқ, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Yahoo! хабарлауынша, Украина президенті Владимир Зеленский тілшілермен болған әңгімесінде осылай мәлімдеді.
Нақтырақ айтқанда, Зеленский әскери жағдай кезіндегі сайлау туралы заң жобасын әзірлеуде қандай да бір ілгерілеушілік бар ма деген сұраққа жауап берді. Ол бұл мәселе бойынша ешқандай жаңалық жоқ екенін атап өтті.
Зеленский қазіргі уақытта тек президент сайлауын өткізу мәселесі қарастырылып жатқанын қосты. Америка Құрама Штаттары Украинадан тек президент сайлауын өткізуді талап етті; парламенттік немесе жергілікті сайлаулар талқыланбады.
Сонымен қатар, президент украиналықтардың "Дію" жүйесі немесе басқа электронды құралдар арқылы дауыс бере алуы идеясын ұзақ уақыт бойы қолдап келгенін атап өтті. Бұл әсіресе шетелдегі украиналықтарға, әсіресе шетелдегілерге қатысты.
Мен COVID басталғаннан бері адамдарға онлайн дауыс беруге мүмкіндік беретін заңнамалық өзгерістерге қатысты мәселені әрқашан қолдап, көтеріп келемін. Әзірге біз парламентарийлермен келісімге келген жоқпыз, - деп түйіндеді ол.