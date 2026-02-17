Зеленский: Украина делегациясы Женевадағы келіссөздерге дайын

Украина делегациясын Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесінің хатшысы Рүстем Умеров басқарады.

Бүгiн 2026, 03:40
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Louiza Vradi / Reuters Бүгiн 2026, 03:40
Бүгiн 2026, 03:40
208
Фото: Louiza Vradi / Reuters

Владимир Зеленский Украина делегациясы Ресей-Украина қақтығысын реттеу бойынша келіссөздердің кезекті кезеңіне қатысу үшін Женеваға келгенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

«Біздің делегация қазірдің өзінде Женевада, келіссөздерге дайындалуда», - деп жазды ол Telegram-арнасында.

Украина делегациясын Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесінің хатшысы Рүстем Умеров басқарады. Оның айтуынша, Киев келіссөздер аясында қауіпсіздік және гуманитарлық мәселелер бойынша мазмұнды кездесулер өткізуді, сондай-ақ тұрақты әрі лайықты бейбітшілікке қол жеткізуді көздеп отыр.

17-18 ақпанда Женевада өтетін үшінші раундқа АҚШ, Ресей және Украина делегациялары қатысады. Ресей тарапын Владимир Мединский басқарады.

Бұған дейін келіссөздер барысында энергетикалық бітімгершілік мәселесі талқыланатыны хабарланған болатын.

Ең оқылған:

Наверх