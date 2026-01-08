Зеленский Трамппен жаңа кездесу арқылы бейбіт келіссөзді жылдамдатпақ

Украина президенті Владимир Зеленский АҚШ президенті Дональд Трамппен жаңа кездесу өткізгісі келетінін мәлімдеді. Бұл кездесу Ресейдің Украинадағы соғысын тоқтатуға бағытталған келіссөздер аясында ұйымдастырылмақ, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Зеленскийдің айтуынша, ең күрделі мәселелер – Донецк облысының шығыс бөлігіндегі аумақтық даулар және Запорожье атом электр станциясының басқару мәселесі. АҚШ пен Украина шенеуніктері осы екі мәселені шешудің бірнеше нұсқасын талқылап жатыр.
Президент Зеленский Трамптың Ресейге қысым жасау құралдары бар екенін атап өтіп, америкалық тараптан бұл құралдарды тиімді пайдалану арқылы бейбіт бастамаларды қолдауды сұрады.
Америкалықтар қазір өнімді, бізде жақсы нәтижелер бар... Олар Ресейге қысым жасау керек, – деді Зеленский.
Сонымен қатар, Киев АҚШ қысымы арқылы қауіпсіздік кепілдігін алғысы келеді, бірақ Ресейдің Донецк бөлігін беруге және Запорожье АЭС-тің толық бақылауынан бас тартуға қатысты талаптарын қабылдамайды. Американдық және украиндық өкілдер келіссөз барысында жер мен атом электр станциясын пайдаланудың нақты нұсқаларын қарастырды.
Зеленский бейбітшілік процесін жеделдетуге тырысуда, бірақ Ресейдің максималистік талаптары келісімді қиындатып отыр. Президент соғыстың 2026 жылдың ортасына дейін аяқталуы мүмкін екенін де атап өтті.