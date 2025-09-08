Зеленский: Путинмен кездесуге болады, бірақ Ресейде емес

Украина президенті Владимир Зеленский Ресей лидері Владимир Путинмен кездесуге дайын екенін, бірақ оның Ресей аумағында өтуі мүмкін емес екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы ол 7 қыркүйек, жексенбі күні эфирге шыққан ABC News арнасына берген сұхбатында айтты.
Оның айтуынша, Путин кездесудің өзі қабылдай алмайтын шарттарды алға тартты.
Менің елім күнделікті зымырандық соққылар мен шабуылдарға ұшырап жатқанда, мен Мәскеуге бара алмаймын, - деп түсіндірді Украина басшысы.
Сонымен бірге ол Ресей президентінің мұны түсінетінін атап өтті.
Мен айтқан ұсыныс: ол Киевке келуі керек. Демек, ол мұны кездесуді қайтадан кейінге қалдыру үшін жасап жатқаны анық, - деп есептейді Зеленский.
Соған қарамастан ол көшбасшылар арасындағы екіжақты кездесу мүмкіндігін жоққа шығармай, оның Ресей аумағында өтпеу керектігін баса айтты.
Қараңыз, мен кез келген кездесуге дайынмын, бірақ Ресейде емес. Кез келген формат: екіжақты, үшжақты. Сіз қосылсаңыз, қуанамыз, - деді ол.