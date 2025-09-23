Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Зеленский Президентпен кездесуден кейін Қазақстанға алғыс айтты

Бүгiн, 06:52
250
Бөлісу:
akorda.kz
Фото: akorda.kz

Украина басшысы Владимир Зеленский Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесуден кейін Қазақстанға алғысын жеткізді. Бұл туралы ол Х әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Оның айтуынша, әңгіме барысында басты назар қауіпсіздіктің сенімді кепілдіктерімен әділ әрі берік бейбітшілікке қол жеткізу мәселесіне аударылды.

Біз Украинаның, АҚШ-тың, Еуропаның және әлемнің басқа серіктестерінің соғысты тоқтату және қантөгісті доғару жөніндегі күш-жігерін егжей-тегжейлі талқыладық. Сондай-ақ сауда-экономикалық ынтымақтастық пен қазақстандық компаниялардың Украинаны қалпына келтіруге қатысуға қызығушылығына тоқталдық, – делінген мәлімдемеде.

Украина президенті Қазақстанға елдің егемендігі мен аумақтық тұтастығын қолдағаны үшін алғыс айтты.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қазақстаннан Өзбекстанға бензин экспорты жүзеге асырылмайды – Энергетика министрлігі
Келесі жаңалық
Бүгін еліміздің бес қаласында ауа сапасы нашарлайды
Өзгелердің жаңалығы