Зеленский Франциямен тарихи келісім дайындалып жатқанын мәлімдеді

Украина президенті Владимир Зеленский елдің қорғаныс қабілетін күшейтуге бағытталған Франциямен тарихи келісім әзірленіп жатқанын мәлімдеді. Бұл туралы ол Telegram-дағы таңғы үндеуінде айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Украина көшбасшысының айтуынша, құжатта әскери авиацияны күшейту, әуе кеңістігін қорғау жүйелерін нығайту және өзге де қорғаныс мүмкіндіктерін арттыру шаралары қарастырылған. Келісімге қол қою дүйсенбіге жоспарланған, ол алдағы ресми сапар аясында жүзеге аспақ.
Зеленский сондай-ақ сейсенбі күні Испанияға баратынын жариялады. Сапардың мақсаты – әуе шабуылына қарсы қорғаныс саласындағы әріптестікті нығайту және Ресей шабуылдарынан кейін Украина күштерін қалпына келтіруге қатысты көмекті кеңейту.
Бүгінгі күні біздің басты басымдықтарымыз – әуе қорғанысы, жүйелер, зымырандар. Әрбір ресейлік соққыдан кейін біз күштерімізді қалпына келтіруді қамтамасыз етіп отырамыз. Бұл оңай емес, бірақ біз мұны жасап жатырмыз. Сонымен қатар біздің тұрақтылығымыз, қысқа дайындық, – деді Зеленский алдағы келіссөздерден үміт күтетінін жасырмады.