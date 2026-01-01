Зеленский: Біз бейбітшілікке сенеміз, сол үшін күресеміз

Бұл туралы Украина gрезиденті Владимир Зеленский украин халқын Жаңа жылмен құттықтаған жолдауында мәлімдеді. Ол тиісті жазбаны өзінің Telegram-арнасында жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тағы бір жыл артта қалды. Ол украин халқының адалдығы мен табандылығының, принципшілдігі мен күнделікті еңбегінің арқасында жеңіп алынған жыл болды. Бұл жыл біздің қорғаушыларымыздың арқасында мүмкін болды – олар оны тек Украина үшін ғана емес, еркіндік пен қадір-қасиетті бағалайтын барша жұрт үшін қорғап қалды, – деп атап өтті Украина көшбасшысы.
Оның айтуынша, үміт пен сенім алға жетелейді.
Біз өзімізбен бірге бірлесіп әрекет ету қабілетін және адамгершілікті негізге аламыз. Біз бейбітшілікке сенеміз, ол үшін күресеміз және соған жұмыс істейміз, – деп түйіндеді Владимир Зеленский.