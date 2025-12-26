Зеленский: Бейбітшілікке жету үшін жұмыс тәулік бойы жүріп жатыр

Украина президенті Владимир Зеленский Патриарх Варфоломеймен телефон арқылы әңгімелесті. Бұл туралы да ол Telegram-арнасында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Украина көшбасшысының айтуынша, әңгіме өте жылы әрі мазмұнды өткен. Зеленский Патриархқа украин халқын Рождествомен шын жүректен құттықтағаны, өмір үшін күреске және дипломатиялық күш-жігерге көрсеткен қолдауы үшін алғыс білдірген.
Өкінішке қарай, Қасиетті кеште де, Рождество түнінде де ресейлік армия Украинаға, энергетика нысандарына және халқымызға қарсы қатыгез шабуылдарын тоқтатпады. Көптеген қалалар мен ауылдарда электр қуатын өшіру кестелері енгізілген, – деп жазды президент.
Ол елдің шығысындағы қалалардың атқылауға ұшырағанына да назар аударды. Зеленскийдің айтуынша, Патриархпен сөйлесіп отырған сәтте Черниговте дронның кәдімгі тұрғын үйге соғылуы салдарынан жараланғандарға көмек көрсетіліп жатқан.
Әңгіме барысында мұның бәріне өте дәл баға берілді: өкінішке қарай, біз түптеп келгенде Құдайға да сенбейтін тағылармен бетпе-бет келіп отырмыз. Ресей дәл осындай күйге түсті әрі бұдан мүлде ұялмайды. Керісінше, ондағы кісі өлтіруге деген құмарлықты ұлттық мақтаныштың негізіне айналдыруға тырысып жатыр, – делінген жарияланымда.
Мемлекет басшысы Украина қақтығыс жалғасып жатқан жағдайда да өз азаматтарын қорғау үшін барлық мүмкін тәсілмен қарсы тұруға ниетті екенін айтты.