Зеленский бейбітшілік үшін кез келген диалогтан бас тартпайтынын мәлімдеді

Украина президенті Владимир Зеленский NBC News арнасына берген сұхбатында АҚШ-тың бұрынғы президенті Дональд Трампты Ресей басшысы Владимир Путинге қатысты қатаң ұстаным ұстануға шақырды. Сондай-ақ ол алдағы Будапешт саммитінде Ресей президентімен кездесуге дайын екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Зеленскийдің айтуынша, Путиннің саясаты ХАМАС қозғалысының әрекеттеріне ұқсас, бірақ әлдеқайда қауіпті.
Путин – бұл ХАМАС сияқты, бірақ одан да күшті. Сондықтан оған қарсы қысымды күшейту қажет, – деді ол.
Украина басшысы Трамптан елін қолдау мақсатында ұзақ қашықтыққа арналған америкалық “Томагавк” зымырандарын жеткізуге келісім беруді сұрады. Алайда Трамп әзірге нақты шешім қабылдамаған.
Президент Трамп “жоқ” демеді, бірақ “иә” деп те айтқан жоқ, – деді Зеленский.
Путин, өз кезегінде, бұл зымырандарды Украинаға беру «эскалацияның жаңа кезеңіне» әкелуі мүмкін екенін ескертті. Зеленский болса, Ресей президенті «АҚШ бізге “Томагавктар” береді деп қорқады» деп санайды.
Трамп бұған дейін Путинмен телефон арқылы сөйлескен соң, Украинадағы соғысты тоқтату жөніндегі жеке келіссөздердің екінші кезеңін Будапештте өткізуге дайын екенін хабарлаған еді.
Зеленский бұл кездесуге қатысуға әзір екенін растады.
Егер біз шын мәнінде әділ әрі тұрақты бейбітшілікке қол жеткізгіміз келсе, бұл трагедияның екі жағы да қатысуы керек, – деді ол.