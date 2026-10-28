Зарина Толыбай әлем чемпионы атанды
Отандасымыз шілде айында ғана Джакартада (Индонезия) өткен U19 Азия чемпионатында топ жарған болатын.
28 Қазан 2026, 05:30
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28 Қазан 2026, 05:3028 Қазан 2026, 05:30
139Фото: ҚБФ
Аса ауыр салмақтағы Зарина Толыбай шешуші кезеңде Самира Итониевамен (Ресей) айқас өткізіп, 4:1 есебімен басым түсті.
Заринаның финалға дейінгі жолы:
1/4 финал. Френцис Таафаки (Тувалу) - 2-раундта техникалық нокаутпен жеңді.
1/2 финал. Мирей Догру (Түркия) - 5:0
Бокс федерациясы мәліметінше, отандасымыз шілде айында ғана Джакартада (Индонезия) өткен U19 Азия чемпионатында топ жарған болатын.
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