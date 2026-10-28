Зарина Толыбай әлем чемпионы атанды

Отандасымыз шілде айында ғана Джакартада (Индонезия) өткен U19 Азия чемпионатында топ жарған болатын.

28 Қазан 2026, 05:30
АВТОР
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ҚБФ 28 Қазан 2026, 05:30
28 Қазан 2026, 05:30
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Фото: ҚБФ
Черногорияның Будва қаласында World Boxing ұйымының U19 санатындағы әлем чемпионатының финалдық жекпе-жектері жалғасып жатыр.

Аса ауыр салмақтағы Зарина Толыбай шешуші кезеңде Самира Итониевамен (Ресей) айқас өткізіп, 4:1 есебімен басым түсті.

Заринаның финалға дейінгі жолы:

 1/4 финал.  Френцис Таафаки (Тувалу) - 2-раундта техникалық нокаутпен жеңді.

 1/2 финал.  Мирей Догру (Түркия) - 5:0

Бокс федерациясы мәліметінше, отандасымыз шілде айында ғана Джакартада (Индонезия) өткен U19 Азия чемпионатында топ жарған болатын.

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